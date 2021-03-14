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«Локомотив» — «Сочи»: Камано оформил дубль

20:17
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«Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано забил гол в ворота «Сочи» на 56-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ. Он оформил дубль в этом матче.

Камано получил мяч на углу штрафной и после нескольких финтов пробил из-под защитника в ближний угол.

Локомотив — Сочи

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