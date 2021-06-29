Талалаев рассказал о трансферных планах «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, кого грозненцы планируют подписать в это трансферное окно.

— На тренировках присутствует Игорь Коновалов, что могли бы сказать о нем, приняли какое-то решение?

— Мы приняли, сейчас на стадии обсуждения подписания контракта. Есть несколько новичков, которых рассматриваем. Коновалов на 99 процентов остается в клубе.

— Какие позиции хотели бы усилить?

— Три позиции: крайний защитник, опорный полузащитник и нападающий. Последние две позиции — это иностранцы, а крайний защитник, в силу лимита, должен быть не легионер. Плюс хотим посмотреть наших ребят, которые были в аренде. Добиваемся, чтобы они смогли прилететь, делаем визы. Посмотрим на них, может, сделаем выбор в пользу тех, кто уже есть. У нас Понсе вернулся из аренды, Михалак, и внимательно следим за Раванелли — может быть сложится с ним в Австрии.

Мохамед Конате? Знаю его давно, в моей системе всегда есть большой форвард. Немного у нас не получилось с Алмаши, рассчитывали на большее, а он — достаточно дорогой игрок. Поэтому взяли Мохамеда, прекрасно знаем его сильные и слабые стороны — знаем, как их использовать. Мне нравится, и он и Архипов — молодой парень, поднимали его еще из дубля в «Тамбове». Если все пойдет как нужно, Архипов может поспорить с бомбардирскими успехами Вовы Ильина, который у нас ушел в «Краснодар».

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