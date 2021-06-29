Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что задача его тренерского штаба заключается в попадании в еврокубки.

— У нас задача одна — когда наш штаб подписывал контракт — это еврокубки. Подписали контракт на три года, понятно будет, что случится, если мы к ним не приблизимся. В прошлом году, от 30 очков, которые были раньше, пришли к 40. В этом году будет задача подобраться к 50, а там — какое место это будет зависит не только от нас, но и от соперников.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Команда дошла до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу, где проиграла «Крыльям Советов» (0:0, 1:4 — по пенальти).

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