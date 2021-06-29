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Андрей Талалаев: «У «Ахмата» задача одна — это еврокубки»

16:10
Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что задача его тренерского штаба заключается в попадании в еврокубки.

— У нас задача одна — когда наш штаб подписывал контракт — это еврокубки. Подписали контракт на три года, понятно будет, что случится, если мы к ним не приблизимся. В прошлом году, от 30 очков, которые были раньше, пришли к 40. В этом году будет задача подобраться к 50, а там — какое место это будет зависит не только от нас, но и от соперников.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Команда дошла до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу, где проиграла «Крыльям Советов» (0:0, 1:4 — по пенальти).

Полностью интервью с Андреем Талалаевым читайте на сайте «СЭ»

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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