Президент «Бешикташа» Адали — о переходе Жедсона в «Спартак»: «Желание игрока уйти было решающим»
Президент «Бешикташа» Сердар Адали прокомментировал переход полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».
«Возможно, трансфер Жедсона был единственным, который по-настоящему расстроил нащих болельщиков. Желание игрока уйти было решающим. Мы уладили ситуацию с «Бенфикой». Мы купили оставшуюся половину его контракта за 10 миллионов евро. «Спартак» заплатил 26 миллионов евро», — цитирует Адели аккаунт Sports Digitale в соцсети X.
26-летний португалец перешел в «Спартак» в конце июля 2025 года. В сезоне-2025/26 он в 7 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2029 года.
Источник: X
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|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
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