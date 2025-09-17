Президент «Бешикташа» Адали — о переходе Жедсона в «Спартак»: «Желание игрока уйти было решающим»

Президент «Бешикташа» Сердар Адали прокомментировал переход полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Возможно, трансфер Жедсона был единственным, который по-настоящему расстроил нащих болельщиков. Желание игрока уйти было решающим. Мы уладили ситуацию с «Бенфикой». Мы купили оставшуюся половину его контракта за 10 миллионов евро. «Спартак» заплатил 26 миллионов евро», — цитирует Адели аккаунт Sports Digitale в соцсети X.

26-летний португалец перешел в «Спартак» в конце июля 2025 года. В сезоне-2025/26 он в 7 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2029 года.