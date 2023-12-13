Metaratings: «Пари НН» не планирует отпускать Севикяна зимой

«Пари НН» не собирается отпускать полузащитника команды Эдгар Севикян в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб рассчитывает на 22-летнего футболиста во второй части сезона и надеется на помощь в решении поставленных задач. При этом по окончанию сезона клуб готов рассмотреть все возможные предложения, которые поступят по Эдгара.

Севикян перешел в «Пари НН» в июле 2022 года в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Севикян сыграл за нижегородцев 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Летом 2023 года полузащитник отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению.