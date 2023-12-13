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Metaratings: «Пари НН» не планирует отпускать Севикяна зимой

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Пари НН» не собирается отпускать полузащитника команды Эдгар Севикян в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб рассчитывает на 22-летнего футболиста во второй части сезона и надеется на помощь в решении поставленных задач. При этом по окончанию сезона клуб готов рассмотреть все возможные предложения, которые поступят по Эдгара.

Севикян перешел в «Пари НН» в июле 2022 года в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Севикян сыграл за нижегородцев 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Летом 2023 года полузащитник отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению.

Источник: Metaratings.ru
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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