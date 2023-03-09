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9 марта, 23:29

Сычев: «Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Видно, чего хочет Абаскаль»

Мария Гусева
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от выступления «Спартака» в текущем сезоне.

— Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского, — цитирует Sport24 Сычева. — Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

— Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

— По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону — никто не знает.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

Источник: Sport24
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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