Сутормин назвал самый запоминающийся матч против «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вспомнил самую запоминающуюся игру против красно-белых.

«Все матчи, которые сыграл против них в премьер-лиге. Получилось, что я дебютировал в РПЛ против «Спартака». Обыгрывали их с «Оренбургом» и «Зенитом». Был очень хороший последний матч в Кубке России. Если надо выбирать — пусть это будет моя первая игра в РПЛ: премьер-лига, «Спартак», классный стадион. Приятно дебютировать именно там», — цитирует Сутормина РИА Новости.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу, 3 октября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.