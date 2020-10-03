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Сутормин назвал самый запоминающийся матч против «Спартака»

11:49
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вспомнил самую запоминающуюся игру против красно-белых.

«Все матчи, которые сыграл против них в премьер-лиге. Получилось, что я дебютировал в РПЛ против «Спартака». Обыгрывали их с «Оренбургом» и «Зенитом». Был очень хороший последний матч в Кубке России. Если надо выбирать — пусть это будет моя первая игра в РПЛ: премьер-лига, «Спартак», классный стадион. Приятно дебютировать именно там», — цитирует Сутормина РИА Новости.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу, 3 октября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Спартак — Зенит

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201003/sutormin-1578143997.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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