Супергол Ракицкого и хет-трик Азмуна. Как «Зенит» провел вечернюю тренировку в Бенидорме?

«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, на котором показал вечернюю тренировку команды в Бенидорме. На ней нападающий Сердар Азмун сделал хет-трик, а также в числе прочих отличился защитник Ярослав Ракицкий.

1 февраля «Зенит» проведет контрольный матч против люксембургского «Дюделанжа».