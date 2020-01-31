Супергол Ракицкого и хет-трик Азмуна. Как «Зенит» провел вечернюю тренировку в Бенидорме?
18:54
«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, на котором показал вечернюю тренировку команды в Бенидорме. На ней нападающий Сердар Азмун сделал хет-трик, а также в числе прочих отличился защитник Ярослав Ракицкий.
1 февраля «Зенит» проведет контрольный матч против люксембургского «Дюделанжа».
???— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 31, 2020
Полная версия репортажа «Зенит-ТВ» о вечерней тренировке: https://t.co/wQsG1MFPpv pic.twitter.com/InqQxHuszM
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