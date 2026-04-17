КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за нецензурную лексику после матча с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за неспортивное поведение после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Игра проходила 12 апреля на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. В послематчевом флеш-интервью Евсеев использовал нецензурную лексику.

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», — сообщает пресс-служба РФС.

Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

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