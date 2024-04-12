Судья Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Зенит», Карасев рассудит игру «Локомотив» — ЦСКА
Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура чемпионата России.
Центральный матч тура «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
На матч «Локомотив» — ЦСКА назначена судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
13 апреля (суббота)
«Сочи» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.
«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Андрей Фисенко; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
14 апреля (воскресенье)
«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.
«Урал» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Лапочкин.
Новости футбола РПЛ-2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5