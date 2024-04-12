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Сегодня, 14:13

Судья Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Зенит», Карасев рассудит игру «Локомотив» — ЦСКА

Руслан Минаев
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Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура чемпионата России.

Центральный матч тура «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

На матч «Локомотив» — ЦСКА назначена судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

13 апреля (суббота)

«Сочи» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Андрей Фисенко; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

14 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Урал» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Лапочкин.

Новости футбола РПЛ-2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Рафаэль Шафеев
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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