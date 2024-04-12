«Сочи» сыграет со «Спартаком» в рамках 24-го тура чемпионата России в субботу, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Сочинский клуб с 15 очками идет на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают шестую строчку чемпионата России, в их активе — 35 баллов.

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