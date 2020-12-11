Stop the count. Джикия рассказал, как игроки «Спартака» шутили, лидируя в РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как футболисты красно-белых шутили между собой, когда команда лидировала в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

После 12-го тура чемпионата страны «Спартак», обыграв в гостях «Краснодар», стал единоличным лидером турнира. Однако уже в следующем туре красно-белые проиграли дома «Ростову» и позволили догнать себя преследователям. «Сочи», обыграв «Ахмат», занимал промежуточное первое место в таблице в седьмом туре. Однако лидировал лишь сутки, уступив первое место «Зениту». После 17 туров лидерство в таблице делят «Спартак» и «Зенит».

— Конечно, удивлялся, что «Сочи» лидировал. Но я спокойно отношусь к этому. У меня вот и про перспективы «Спартака» постоянно спрашивают. А я отвечаю: «Ребят, спокойно, играть 30 туров. Потом увидим, кто где окажется». Мы, когда лидировали, шутили в раздевалке: «Все, надо останавливать чемпионат. Пандемия, ситуация сложная». В общем, stop the count. Но если серьезно, все станет ясно в мае, а сейчас о чем-то говорить бессмысленно, — сказал футболист.

Отвечая на вопрос, насколько текущее положение команд соответствует реалиям, Джикия ответил, что, на его взгляд, таблица РПЛ справедлива.

— Думаю, кто на каком месте располагается, тот на это и наиграл. Наверное, таблица отражает текущий расклад сил, — добавил он.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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