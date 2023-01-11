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Агент Лапич: «Каймаков должен играть в основном составе «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Стипе Лапич, который представляет интересы молдавского полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, считает, что его клиент должен играть в основном составе московского клуба.

Молдавский футболист выступает за «Торпедо» на правах аренды из «Славен Белупо» до конца сезона.

«Михаил вернулся в расположение «Торпедо», он сказал, что все нормально, тренируется, старается. Есть надежда на то, что команда усилится и останется в премьер-лиге. Будет ли у Каймакова больше игрового времени? Талалаев ничего не обещал. Но мое мнение — Михаил должен точно играть в основном составе, легко», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за «Торпедо» 11 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-moe-mnenie-kajmakov-dolzhen-igrat-v-osnovnom-sostave-torpedo/
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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