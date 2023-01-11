Хлусевич считает, что «Спартак» сможет догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что его команда сможет догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

«Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 21 матч во всех турнирах за «Спартак» и отдал три результативные передачи.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.