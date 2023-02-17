Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Агент Перковича: «Интерес из России был, но теперь цена 8-15 миллионов евро»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Стипе Лапич подтвердил информацию о том, что защитник загребского «Динамо» Мауро Перкович был интересен ряду команд РПЛ.

«Интерес из России был, звонили, но клубы называть не буду. В итоге «Динамо» подписало Мауро за 2 миллиона евро, но о переходе в Россию теперь можно забыть, так цена будет уже не 2 миллиона, а 8-15 миллионов — Загреб держит свой ценовой стандарт», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

На данный момент защитник выступает за загребское «Динамо» на правах аренды из хорватской «Истры 1961».

19-летний хорват провел в текущем сезоне за «Истру» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-perkovicha-interes-iz-rossii-by-l-no-teper-tsena-e-8-15-mln/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Загреб)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Канцлер Австрии прокомментировал высылку дипломатов
Журналист Сеймур Херш предупредил США о серьезных последствиях подрыва «Северных потоков»
Медведев исключил самостоятельность Зеленского в вопросе подписания договоров
В Госдуме призвали Европу не ждать более выгодного момента для диалога с Россией
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Маньяков: «Мне ничего неизвестно о продлении контракта «Динамо» с Фоминым»
Кавазашвили: «Промес не пьет, не умеет по-русски расслабляться, поэтому его отдушина — музыка»
Отец Бокова: «Салют» сам вышел с предложением об аренде Данилы»
Тарханов: «По игре с «Сепаханом» не стоит делать выводы, «Зенит» уже готовится к Кубку России»
Агент Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в Европу
Анатолий Бышовец: «Постоянно травмированный Дивеев может повторить судьбу Дзагоева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов назвал полным разочарованием поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости