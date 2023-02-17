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17 февраля, 23:00

Стрепетов назвал полным разочарованием поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»

Галина Глазко
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с иранском «Сепаханом» (0:2).

— В первом тайме игра «Зенита» произвела удручающее впечатление. Хотя собрался полный стадион, фанаты пришли посмотреть на чемпиона России. Но игроки «Зенита» сонные были. И никто их так и не разбудил. Грубейшие ошибки в обороне. Одним могу такое объяснить: мыслями многие игроки были уже дома. Полное разочарование. И очень много вопросов по игре. По большому счету, «Зенит» должен быть готов к возобновлению сезона. Но мы увидели, что он не готов, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на 3 очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-igra-zenita-proizvela-udruchayushhee-vpechatlenie-polnoe-razocharovanie/
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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