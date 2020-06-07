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«Сразу отправили сдавать тест на коронавирус». Тренер «Динамо» Новиков о простудившемся Комличенко

21:25
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии пропустивших товарищеский матч с «Локомотивом» (1:1) нападающих Николае Комличенко, Силвестре Игбуне и Максимилиане Филиппе.

7&nbsp;июня. Черкизово. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Гжегож Крыховяк и&nbsp;Тони Шуньич.Под взглядом Черчесова в маске. Как прошел товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо»

— Филипп вернулся после операции на руке, прошел карантин, начинает индивидуальные тренировки. На следующей неделе ожидаем возвращения в основную группу.

Комличенко приболел, у него простуда. Его сразу отправили сдавать тест на коронавирус, но он нас обрадовал, что показал отрицательный результат.

У Слая ушиб коленного сустава. Ничего серьезного, но решили его поберечь сегодня, — сказал Новиков в прямом эфире клубного Instagram.

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