«Сразу отправили сдавать тест на коронавирус». Тренер «Динамо» Новиков о простудившемся Комличенко

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии пропустивших товарищеский матч с «Локомотивом» (1:1) нападающих Николае Комличенко, Силвестре Игбуне и Максимилиане Филиппе.

— Филипп вернулся после операции на руке, прошел карантин, начинает индивидуальные тренировки. На следующей неделе ожидаем возвращения в основную группу.

Комличенко приболел, у него простуда. Его сразу отправили сдавать тест на коронавирус, но он нас обрадовал, что показал отрицательный результат.

У Слая ушиб коленного сустава. Ничего серьезного, но решили его поберечь сегодня, — сказал Новиков в прямом эфире клубного Instagram.