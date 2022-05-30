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Сегодня, 17:18

Агент Беленова рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы

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Олег Павлов, агент вратаря «Уфы» Александра Беленова, рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы в матче с «Химками» и когда игрок обсудит с руководством свое будущее в клубе.

«Александр сейчас проходит реабилитацию, через месяц он вернется к тренировкам в общей группе. Сейчас он занимается реабилитацией, это главное. Пока никто ничего не обсуждал (будущее Беленова в «Уфе». — Прим. «СЭ»)», — цитирует «РБ Спорт» Павлова.

35-летний Беленов провел в составе «Уфы» 27 матчей, из которых в 4-х отстоял на ноль.

По итогам сезона-2021/22 башкирский клуб покинул Тинькофф РПЛ. «Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и выступит в следующем сезоне в ОЛИМП ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-belenova-cherez-mesyats-aleksandr-vernetsya-v-obshhuyu-gruppu/
Александр Беленов
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