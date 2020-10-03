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«Спартак» — «Зенит»: Александр Медведев снова «заговаривал» ворота

19:35
Александр Медведев. Фото "СЭ"
Александр Медведев. Фото "СЭ"
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев перед матчем 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» устроил «ритуал» с «заговариванием» ворот стадиона.

Похожую процедуру он проделал перед игрой 6-го тура против «Локомотива». Та встреча завершилась нулевой ничьей.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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