Гендиректор «Зенита» Александр Медведев перед матчем 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» устроил «ритуал» с «заговариванием» ворот стадиона.

Похожую процедуру он проделал перед игрой 6-го тура против «Локомотива». Та встреча завершилась нулевой ничьей.