«Спартак» — «Зенит»: Александр Медведев снова «заговаривал» ворота
19:35
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев перед матчем 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» устроил «ритуал» с «заговариванием» ворот стадиона.
Похожую процедуру он проделал перед игрой 6-го тура против «Локомотива». Та встреча завершилась нулевой ничьей.
Традиционный ритуал генерального директора «Зенита». Поможет? pic.twitter.com/1IpVRbVD65— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 3, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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