«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
«Спартак» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
«Ушел из жизни Армен Джигарханян — выдающийся советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссер, преданный болельщик нашего клуба.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбим вместе со всеми поклонниками его яркого таланта", — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Ушёл из жизни Армен Джигарханян — выдающийся советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссер, преданный болельщик нашего клуба.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 14, 2020
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбим вместе со всеми поклонниками его яркого таланта. pic.twitter.com/ncyNjfV6om
Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября в возрасте 85 лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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