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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

12:44
Армен Джигарханян. Фото Facebook
Армен Джигарханян. Фото Facebook
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«Спартак» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

«Ушел из жизни Армен Джигарханян — выдающийся советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссер, преданный болельщик нашего клуба.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбим вместе со всеми поклонниками его яркого таланта", — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября в возрасте 85 лет.

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