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«Спартак» вспомнил, как Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи»

15:59
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«Спартак» в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик с хет-триком нападающего Квинси Промеса в ворота «Анжи» в 25 туре РПЛ.

Футболист стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба — он забил 66 голов и отдал 33 голевых передачи в 135 матчах. С 1 июля 2019 года Промес стал выступать за «Аякс».

Анжи — Спартак

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