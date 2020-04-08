«Спартак» вспомнил, как Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи»

«Спартак» в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик с хет-триком нападающего Квинси Промеса в ворота «Анжи» в 25 туре РПЛ.

Футболист стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба — он забил 66 голов и отдал 33 голевых передачи в 135 матчах. С 1 июля 2019 года Промес стал выступать за «Аякс».