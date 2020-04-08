«Спартак» вспомнил, как Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи»
15:59
«Спартак» в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик с хет-триком нападающего Квинси Промеса в ворота «Анжи» в 25 туре РПЛ.
Футболист стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба — он забил 66 голов и отдал 33 голевых передачи в 135 матчах. С 1 июля 2019 года Промес стал выступать за «Аякс».
В этот день, два года назад, Квинси @QPromes Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи» и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака» ?#OTD #Спартак #Промес pic.twitter.com/vpSt0ck4s8— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 8, 2020
Опрос
проголосовало: 7500Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи