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«Спартак» — «Тамбов»: Ларссон открыл счет в матче

16:59
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«Спартак» открыл счет в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Гол на 27-й минуте забил Джордан Ларссон.

Спартак — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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