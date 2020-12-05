«Спартак» — «Тамбов»: Ларссон открыл счет в матче
«Спартак» открыл счет в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Гол на 27-й минуте забил Джордан Ларссон.
Ларссон догоняет лидеров бомбардирской гонки.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 5, 2020
Сумеет ли шведский форвард обойти конкурентов сегодня?
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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