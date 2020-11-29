Нападающий «Спартака» Александр Кокорин реализовал пенальти в 16-м туре Тинькофф-РПЛ против «Ротора». Для форварда этот мяч стал 105-м в зачет «Клуба 100».

67 мячей Кокорин провел в чемпионатах России, 6 — в Кубках страны, 20 — в еврокубках и 12 — за сборную. По данному показателю Кокорин обогнал завершившего карьеру Андрея Федькова.

Из действующих футболистов больше Кокорина забили Роман Павлюченко («Знамя», 189 голов), Артем Дзюба («Зенит», 187), Ари («Краснодар», 128), Павел Погребняк («Урал», 122) и Федор Смолов («Локомотив», 110).