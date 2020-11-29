Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в 16-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Это был очень трудный матч (по-русски). Забили быстрый гол. Должны были увеличивать счет, у нас было очень много моментов. И не каких-то неочевидных — наносили удары из штрафной площади. Не хватало концовки. Соперник, проигрывая 0:1, старается отыграться, верить в собственные силы. Нам было непросто. «Ротор» бился до конца. Я очень счастлив от сегодняшней победы.

— Чего не хватает «Спартаку», чтобы не доводить до нервной концовки?

— Голов. Повторюсь, моментов было очень много. Больших-больших шансов. Нам не хватает Соболева. Такой мощный форвард необходим. В игре его порой не видно, но он забивает. Интересно посмотреть статистику, сколько заблокированных ударов сегодня было. Но мы заслуженно выиграли. (Константин Алексеев)

В составе победителей забивали Александр Кокорин (с пенальти) и Самюэль Жиго.