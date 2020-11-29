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Тедеско рассказал, над чем нужно работать «Спартаку» после матча с «Ротором»

21:27
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в 16-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Всегда, когда ты побеждаешь, это позитивные эмоции, — сказал специалист в эфире «Матч ТВ». — Это всегда важно и особенно важно для нас, потому что у нас было три матча без побед. Иногда ты играешь хорошо, но не побеждаешь. Нужно было больше реализовывать моменты, но три очка это здорово.

Мы не смогли раньше забить второй гол. Когда ты забиваешь, соперник теряет уверенность в силах. Мы теряли мяч, зарабатывали много штрафных, угловых, были необоснованные потери. Над этим также нужно работать».

В составе красно-белых забивали Александр Кокорин (с пенальти) и Самюэль Жиго.

Спартак — Ротор

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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