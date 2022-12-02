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Сегодня, 14:20

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем Кубке РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, лига не только помогает клубам найти спарринг-партнеров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — приводит пресс-служба РПЛ слова президента лиги Александра Алаева.

Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. «Ростов» с 35 очками идет третьим, «Краснодар» с 25 очками — на восьмой строчке. «Сочи» занимает девятое место с 25 очками, уступая краснодарцам по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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