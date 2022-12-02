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Экс-игрок «Амкара» Попов назвал самых подлых игроков против которых играл в РПЛ

Руслан Минаев
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Данни.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов назвал самых подлых игроков РПЛ, с кем ему приходилось играть.

В список попал экс-полузащитник «Зенита» Данни, бывший защитник «Спартака» Неманья Видич и экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

«Кто самый подлый футболист, против которого я играл? Данни — это 100 процентов. Подло мог исподтишка ударить. Это было для него нормой. Как ****** лаял постоянно, но на самом деле ничего из себя не представлял, как человек. Да, с хорошим дриблингом, хороший футболист, но как человек мог повести себя подло, например, ударить с локтя. Мог симулировать фол, которого вообще не было.

Видич тоже мог ударить спокойно. Он считал, что это нормально. В основном такого формата футболисты были в командах, на которые судьи закрывали глаза, на их действия. Тот же Понтус Вернблум из команды ЦСКА, у которой было все нормально с судьями. Любой футболист ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» мог спокойно подойти и с матом говорить с судьей. А ты мог крикнуть случайно от боли и тебе за это давали жёлтую карточку. Такие случаи у меня были», — цитирует Попова Legalbet.ru.

Данни играл в «Динамо» с 2005 по 2008 год, а после — в «Зените» с 2008 по 2017 год. Видич выступал в «Спартаке» с 2004 по 2006 год. Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-samij-podlij-futbolist-danii-on-layal-kak-shavka/
Мигель Данни
Неманья Видич
Понтус Вернблум
РПЛ
Алексей Попов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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