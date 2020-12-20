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«Спартак» проведет два сбора в Дубае

16:29
Футболисты «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» проведет два первых зимних сбора в Дубае (ОАЭ).

Первый сбор пройдет с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля. Отмечается, что место и сроки третьего сбора станут известны позднее. По информации «СЭ», красно-белые планируют провести его в Тарасовке или Тушине. В случае, если погода в феврале будет слишком холодной, спартаковцы могут отправиться в Сочи, который является резервным вариантом.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров с 35 очками. Первый матч в 2021 году «Спартак» проведет против «Динамо» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Встреча состоится 20 или 21 февраля.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-12-20-spartak_provedet_dva_sbora_v_oae/

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