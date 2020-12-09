«Спартак» проведет два сбора в Дубае, а третий — в Москве или Сочи
15:15
Как стало известно «СЭ», футболисты московского «Спартака» почти месяц проведут в Дубае, где пройдут первые два зимних сбора команды.
Третий сбор в рамках акклиматизации пройдет в России. Команда планирует готовиться, используя собственную инфраструктуру в Тарасовке или Тушине. Если же погода в феврале будет чересчур холодной, спартаковцы могут отправиться на тренировки в Сочи, который является резервным вариантом.
График сборов:
1-й, Дубай (ОАЭ): с 14-го по 24 января.
2-й, Дубай (ОАЭ): с 28 января по 8 февраля.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 17 туров с 35 очками. 12 декабря команда Доменико Тедеско в гостях сыграет с «Сочи».
(Артем Калинин)
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