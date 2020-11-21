«Наш Капитан!» «Спартак» поздравил Джикию с 27-летием
«Спартак» поздравил защитника и капитана команды, Георгия Джикию с днем рождения.
Сегодня, 21 ноября футболисту исполняется 27 лет.
Кэпу — 27!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 21, 2020
С Днём рождения, Георгий! Джикия — Наш Капитан!#ДНК pic.twitter.com/p4Iw4jQANR
Встреча «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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