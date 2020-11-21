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«Наш Капитан!» «Спартак» поздравил Джикию с 27-летием

11:43
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Спартак» поздравил защитника и капитана команды, Георгия Джикию с днем рождения.

Сегодня, 21 ноября футболисту исполняется 27 лет.

Встреча «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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