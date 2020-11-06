«Спартак» поможет ветерану клуба Самохину
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб поможет ветерану красно-белых Виктору Самохину, который госпитализирован с онкологией.
«У нас есть специальный фонд помощи ветеранам, который мы обязательно используем. Будем помогать Виктору Самохину, чем можем», — сказал Федун в интервью РИА Новости.
Самохин, которому в январе исполнится 67 лет, выступал за «Спартак» в 1973-1981 годах и провел более 200 матчей, в 1979 году становился чемпионом СССР, еще трижды выигрывал серебряные медали первенства. По окончании карьеры футболиста стал тренером, в 1996-2002 годах был помощником Олега Романцева в «Спартаке» и шесть раз выиграл чемпионат России. Позднее работал тренером в академии красно-белых. В последние годы Самохин играет за команду ветеранов «Спартака».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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