«Спартак» поможет ветерану клуба Самохину

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб поможет ветерану красно-белых Виктору Самохину, который госпитализирован с онкологией.

«У нас есть специальный фонд помощи ветеранам, который мы обязательно используем. Будем помогать Виктору Самохину, чем можем», — сказал Федун в интервью РИА Новости.

Самохин, которому в январе исполнится 67 лет, выступал за «Спартак» в 1973-1981 годах и провел более 200 матчей, в 1979 году становился чемпионом СССР, еще трижды выигрывал серебряные медали первенства. По окончании карьеры футболиста стал тренером, в 1996-2002 годах был помощником Олега Романцева в «Спартаке» и шесть раз выиграл чемпионат России. Позднее работал тренером в академии красно-белых. В последние годы Самохин играет за команду ветеранов «Спартака».