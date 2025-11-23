Футбол
Сегодня, 00:40

Какие санкции грозят «Спартаку» после избиения фаната ЦСКА у «Лукойл Арены»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В субботу, 22 ноября, в соцсетях появилось видео избиения болельщика ЦСКА фанатами «Спартака» после окончания матча 16-го тура чемпионата России на «Лукойл Арене». Игра завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Наказание для «Спартака» определит КДК РФС на основании Дисциплинарного регламента РФС и приложения к нему.

В статье 101 «Необеспечение общественного порядка и общественной безопасности» говорится, что:

Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе — принимающий клуб наказывается

  • штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ — от 100 000 до 500 000 рублей),

а в случае существенного нарушения

  • штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ — от 100 000 до 500 000 рублей)
  • и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 5 матчей
  • и (или) проведением без зрителей от 1 до 5 матчей
  • и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 5 матчей.

Согласно статье 115 «Нарушения общественного порядка на стадионе»:

В случае возникновения нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча — клуб наказывается

  • штрафом в соответствии с пунктом 38 Приложения №1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ — 300 000 рублей)
  • и (или) запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 до 3 матчей
  • и (или) проведением без зрителей от 1 до 3 матчей
  • и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 3 матчей.

Источник: https://www.rfs.ru/subject/1/documents
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • Павел Леонидович

    так мало? да тут надо на минус 20 очков, до конца чемпионата пустые трибуны, а эти придурков ле на 10... свинья это диагноз

    23.11.2025

    • «Спартак» показал слова Романова и Зобнина из раздевалки после победы над ЦСКА
