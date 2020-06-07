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«Спартак» показал, как тренируется вылечившийся от коронавируса Бакаев

19:55
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
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Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал новое видео. Красно-белые показали, как тренируется вылечившийся от коронавируса полузащитник Зелимхан Бакаев.

Ранее стало известно, что 23-летний российский футболист полностью выздоровел. 23 мая стало известно, что хавбека обнаружен коронавирус.

В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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