«Спартак» показал, как тренируется вылечившийся от коронавируса Бакаев
19:55
Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал новое видео. Красно-белые показали, как тренируется вылечившийся от коронавируса полузащитник Зелимхан Бакаев.
Ранее стало известно, что 23-летний российский футболист полностью выздоровел. 23 мая стало известно, что хавбека обнаружен коронавирус.
В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня.
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