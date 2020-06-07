Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса
19:35
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на этой неделе сдал два отрицательных теста на коронавирус в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении, сообщает пресс-служба красно-белых.
«Сегодня Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел индивидуальное занятие на поле», — написано в сообщении «Спартака» в соцсетях.
23 мая стало известно, что у 23-летнего российского футболиста обнаружен коронавирус.
В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня.
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