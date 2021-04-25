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«Спартак» объяснил причину отсутствия Маслова в составе на игру с ЦСКА

15:35
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«Спартак» в Twitter рассказал, почему в стартовом составе на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА отсутствует защитник Павел Маслов.

«Самуэль Жиго пропускает матч из-за дисквалификации, Павел Маслов — из-за острого воспаления мышц бедра», — говорится в сообщении.

Встреча команд состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 16.30 мск.

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Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
«Спартак» выиграет с преимуществом в один-два мяча
35.4%
«Спартак» победит с крупным счетом
8.6%
ЦСКА выиграет с преимуществом в один-два мяча
28.2%
ЦСКА победит с крупным счетом
6.2%
Матч завершится вничью
21.6%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры