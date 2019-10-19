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«Спартак» избежал повторения антирекорда

19:00
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В первой встрече под руководством Доменико Тедеско «Спартак» в матче 13-го тура сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионате России.

Красно-белые избежали повторения худшей серии в российской истории.

В 2004 году команда Невио Скалы последовательно уступила в шести матчах, после чего поделила очки с «Кубанью». (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате

Сезон

Поражения

Число поражений

Как прервали

2004

Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1

6

Кубань (д) — 1:1

2019/20

Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:2, Краснодар (г) — 1:2

5

Рубин (д) — 0:0

2003

Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3

4

Черноморец (д) — 2:1

2009-2010

Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1

4

Зенит (г) — 1:1

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Рубин

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