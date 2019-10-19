«Спартак» избежал повторения антирекорда
В первой встрече под руководством Доменико Тедеско «Спартак» в матче 13-го тура сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионате России.
Красно-белые избежали повторения худшей серии в российской истории.
В 2004 году команда Невио Скалы последовательно уступила в шести матчах, после чего поделила очки с «Кубанью». (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате
|
Сезон
|
Поражения
|
Число поражений
|
Как прервали
|
2004
|
Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1
|
6
|
Кубань (д) — 1:1
|
2019/20
|
Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:2, Краснодар (г) — 1:2
|
5
|
Рубин (д) — 0:0
|
2003
|
Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3
|
4
|
Черноморец (д) — 2:1
|
2009-2010
|
Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1
|
4
|
Зенит (г) — 1:1
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр