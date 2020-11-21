«Спартак» — «Динамо»: прогноз Уилкшира на матч РПЛ 21 ноября
Бывший футболист «Динамо», «Ахмата» и сборной Австралии Люк Уилкшир оценил прогресс молодых футболистов бело-голубых и поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра начнется в 19.00 (мск).
— Наверное, сложно следить за игрой «Динамо» из Австралии — большая разница во времени, сложно найти трансляцию матчей.
— Конечно, много чего поменялось, но я до сих пор пристально слежу за «Динамо». Это мой клуб, «Динамо» — чемпион. Буду сегодня смотреть игру со «Спартаком».
— Что вы думаете о новом тренере «Динамо» Сандро Шварце?
— Думаю, с ним «Динамо» сможет добиться хороших результатов. Пока рано делать выводы, но он уже имеет сильное влияние в команде. Мне кажется, игроки уважают его идеи и требования. Посмотрим, что будет в конце сезона, но сейчас ситуация очень позитивная.
— В «Динамо» очень хорошая молодежь, возможно лучшая в России. Сейчас уже трое молодых футболистов играет в основной сборной. Как думаете, академия «Динамо» сейчас лучшая в стране?
— Я не очень хорошо знаю о других командах, но Кирилл (Новиков, — прим «СЭ») привел много хороших молодых футболистов в основу. Думаю, у них светлое будущее. Тренерский штаб верит в молодежь — это очень важно.
— «Динамо» способно попасть в Лигу чемпионов на следующий год?
— Конечно, хочется верить в лучшее. Пока рано давать прогнозы, но я полон надежд и уверен, что скоро этот важный момент для клуба и болельщиков настанет. (Константин Колмаков)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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