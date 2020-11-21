Бывший футболист «Динамо», «Ахмата» и сборной Австралии Люк Уилкшир оценил прогресс молодых футболистов бело-голубых и поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра начнется в 19.00 (мск).

— Наверное, сложно следить за игрой «Динамо» из Австралии — большая разница во времени, сложно найти трансляцию матчей.

— Конечно, много чего поменялось, но я до сих пор пристально слежу за «Динамо». Это мой клуб, «Динамо» — чемпион. Буду сегодня смотреть игру со «Спартаком».

— Что вы думаете о новом тренере «Динамо» Сандро Шварце?

— Думаю, с ним «Динамо» сможет добиться хороших результатов. Пока рано делать выводы, но он уже имеет сильное влияние в команде. Мне кажется, игроки уважают его идеи и требования. Посмотрим, что будет в конце сезона, но сейчас ситуация очень позитивная.

— В «Динамо» очень хорошая молодежь, возможно лучшая в России. Сейчас уже трое молодых футболистов играет в основной сборной. Как думаете, академия «Динамо» сейчас лучшая в стране?

— Я не очень хорошо знаю о других командах, но Кирилл (Новиков, — прим «СЭ») привел много хороших молодых футболистов в основу. Думаю, у них светлое будущее. Тренерский штаб верит в молодежь — это очень важно.

— «Динамо» способно попасть в Лигу чемпионов на следующий год?

— Конечно, хочется верить в лучшее. Пока рано давать прогнозы, но я полон надежд и уверен, что скоро этот важный момент для клуба и болельщиков настанет. (Константин Колмаков)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»