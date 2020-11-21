Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ бело-голубых со «Спартаком». Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).

— Шварц против Тедеско. Чья тренерская мысль вам импонирует больше?

— Пока про Шварца тяжело что-то говорить, поскольку мало времени работает. Полная его концепция, философия нам пока неизвестна. Сегодня как раз такая игра, где можно будет посмотреть, кто из немецких тренеров тактически интереснее.

— Сейчас болельщики «Динамо» практически боготворят Шварца. На ваш взгляд, пока рано говорить о его успехах?

— Конечно, преждевременно. Перед «Локомотивом» они играли с «Тамбовом», где показали совсем не зрелищную игру. Пока больше видна не тренерская рука, а эмоции команды.

— За счет чего сегодня могут выиграть? Только за счет эмоций?

— Это тоже будет очень важно. За счет мотивации. Посмотрим, что смог Шварц за это время принести команде.

— Какие преимущества у «Динамо»?

— Думаю, обе команды в равных ситуациях. Пока до игры у кого-то явного преимущества не вижу. Жду хорошей игры в исполнении обеих команд. (Константин Колмаков)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»