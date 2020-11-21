«Спартак» — «Динамо»: прогноз Точилина на матч РПЛ 21 ноября
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ бело-голубых со «Спартаком». Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).
— Шварц против Тедеско. Чья тренерская мысль вам импонирует больше?
— Пока про Шварца тяжело что-то говорить, поскольку мало времени работает. Полная его концепция, философия нам пока неизвестна. Сегодня как раз такая игра, где можно будет посмотреть, кто из немецких тренеров тактически интереснее.
— Сейчас болельщики «Динамо» практически боготворят Шварца. На ваш взгляд, пока рано говорить о его успехах?
— Конечно, преждевременно. Перед «Локомотивом» они играли с «Тамбовом», где показали совсем не зрелищную игру. Пока больше видна не тренерская рука, а эмоции команды.
— За счет чего сегодня могут выиграть? Только за счет эмоций?
— Это тоже будет очень важно. За счет мотивации. Посмотрим, что смог Шварц за это время принести команде.
— Какие преимущества у «Динамо»?
— Думаю, обе команды в равных ситуациях. Пока до игры у кого-то явного преимущества не вижу. Жду хорошей игры в исполнении обеих команд. (Константин Колмаков)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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