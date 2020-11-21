«Спартак» — «Динамо»: прогноз Шмарова на матч РПЛ 21 ноября
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от дерби красно-белых с «Динамо» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).
— Матчи между «Спартаком» и «Динамо» всегда проходят в упорной борьбе, думаю, и сегодня исключения не будет, — заявил Шмаров «СЭ». — Жду интересный, результативный матч. Думаю, будет 2:2.
— Есть чего опасаться «Спартаку»?
— Это пусть «Динамо» опасается «Спартак». Почему «Спартаку"-то надо бояться?
— «Динамо» разгромило «Локо», у «Спартака» пока не все получается в атаке.
— Это было две недели назад. Много чего поменялось. Надо стараться быть быстрее, сильнее и хитрее соперника.
— Как оцените игру «Спартака» в этом сезоне?
— Если очки есть, значит, более-менее.
— Многие эксперты и бывшие футболисты пока недовольны игрой Александра Кокорина в «Спартаке», некоторые даже считают, что это не его клуб. Разделяете эту точку зрения?
— Все зависит от него в первую очередь. Надо очень сильно хотеть. Во-вторых, все знают его уровень. Хочется просто пожелать, чтобы он вышел на свой уровень и начал наконец забивать.
— Мозес — серьезное усиление для «Спартака» или пока громкое имя для чемпионата?
— Видно, что человек пока не в кондициях. Но мастерство его сомнению не подлежит. (Константин Колмаков)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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