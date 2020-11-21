Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от дерби бело-голубых со «Спартаком» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).

— Я хоть и болельщик «Динамо», но думаю, что для «Динамо» лучшим выходом будет ничья, — заявил Лещенко «СЭ». — А какая она будет — 1:1, 2:2, 0:0 — это не столь важно. Сегодня мокрое поле, будет непредсказуемая игра. Очень рассчитываю, что «Динамо» покажет хороший футбол, ну а «Спартак» и так играет неплохо.

— Из «Динамо» много молодежи отправлялось на матчи основной сборной — Фомин, Лесовой, Евгеньев. Это сыграет в плюс?

— Я думаю, да. Это говорит о том, что наше футбольное сообщество признает их талант. Я высказывал мысль о том, что в «Динамо» сейчас три прекрасных футболиста — Евгеньев, Грулев и Лесовой. Эти ребята достойны играть в сборной. Мне кажется, динамовская защита сейчас наиболее грамотная и сбалансированная. Я очень надеюсь, что в защите отыграем. Нападение тоже перестроилось, нет оголтелого прессинга. Более разумно все происходит в тактическом плане. Пока не показывает нужной игры Комличенко, хотя на него безумно рассчитывают.

— Есть мнение, что у «Динамо» одна из лучших молодежек в стране.

— Динамовская молодежь — будущее российского футбола. Растет хорошая смена.

— Сегодня против «Динамо» может выйти бывший нападающий — Александр Кокорин.

— Кокорин, наверное, может доставить неудобства, но я не знаю, в какой он форме сейчас находится. Жаль конечно, что вся эта история с ним приключилась. (Константин Колмаков)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»