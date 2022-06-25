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Сегодня, 19:05

«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч. Бакаев остался в запасе, Сарвели выйдет с первых минут

«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч
Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» 25 июня сыграет против «Сочи» в рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Одоевский, Д.Сантос, Чистяков, Адамов, Круговой, Сутормин, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, И.Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Алип, Скроботов, Барриос, Ерохин, Вендел, Михайлов, Кравцов, Бакаев, Козлов, Столбов, Д.Сергеев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Родриго, Заика, Ангбан, Батырев, Бурмистров, Ушатов, Мостовой, Сарвели.

ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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