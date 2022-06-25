«Зенит» 25 июня сыграет против «Сочи» в рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Одоевский, Д.Сантос, Чистяков, Адамов, Круговой, Сутормин, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, И.Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Алип, Скроботов, Барриос, Ерохин, Вендел, Михайлов, Кравцов, Бакаев, Козлов, Столбов, Д.Сергеев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Родриго, Заика, Ангбан, Батырев, Бурмистров, Ушатов, Мостовой, Сарвели.