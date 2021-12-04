«После такого матча улыбаться не стоит». Акинфеев раскритиковал игру ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал игру команды в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

«Футбол иногда несправедлив. Игра была ужасная с нашей стороны. Особенно в первом тайме. Мы провели только одну хорошую атаку и забили гол.

Претензии партнерам? Это рабочий подсказ. Футбол без эмоций не бывает. Если ты будешь амебой, то делать в спорте тебе нечего. Но не было такого, что кто-то кого-то унижает или оскорбляет. В раздевалке все будут улыбаться. Хотя после такой игры улыбаться не стоит", — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».