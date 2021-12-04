«После такого матча улыбаться не стоит». Акинфеев раскритиковал игру ЦСКА
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал игру команды в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).
«Футбол иногда несправедлив. Игра была ужасная с нашей стороны. Особенно в первом тайме. Мы провели только одну хорошую атаку и забили гол.
Претензии партнерам? Это рабочий подсказ. Футбол без эмоций не бывает. Если ты будешь амебой, то делать в спорте тебе нечего. Но не было такого, что кто-то кого-то унижает или оскорбляет. В раздевалке все будут улыбаться. Хотя после такой игры улыбаться не стоит", — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю