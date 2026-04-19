«Спартак» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.00 мск

«Спартак» и «Ахмат» сыграют в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Ахмат» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

По итогам 24 туров премьер-лиги «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 31 очком располагается на девятой строчке в чемпионате России.

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