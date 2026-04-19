«Пари НН» — «Динамо»: Олусегуна ошибочно не удалили двумя минутами ранее

На 72-й минуте матча 25-го тура чемпионата России-2025/26 «Пари НН» — «Динамо» (1:1) судья Андрей Прокопов ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Олакунле Олусегуну. Нижегородец сыграл грубо против Бителло, отмахнувшись и ударив того левой рукой в лицо. Арбитр даже не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар.

Прокопову следовало вынести Олусегуну предупреждение. Оно стало бы для него вторым — и он покинул бы поле.

Так в итоге и произошло, но двумя минутами позже, когда игрок «Пари НН» сорвал перспективную атаку «Динамо» и в этот раз все-таки был наказан судьей.