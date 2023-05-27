«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью

«Сочи» дома не смог обыграть «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ — 1:1.

Счет был открыт на 1-й минуте Артуром Юсуповым. На 50-й минуте Густаво Мантуан забил ответный гол.

«Сочи» в 29 турах чемпионата России набрал 38 очков и расположился на 10-й строчке. «Зенит», ранее досрочно ставший чемпионом РПЛ, имеет в активе 67 баллов.