ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»

ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ — 0:0.

«Быки» остались в меньшинстве на 57-й минуте матча, удален был защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов.

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице набрав 55 очков за 29 матчей. «Спартак» занимает третью строчку с 53 очками, имея матч в запасе.

«Краснодар» находится на 6-м месте с 47 очками.