Рязанцев заявил, что ему не поступали предложения вернуться в «Рубин»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил об отсутствии предложений вернуться в «Рубин».

«Поздравляю «Рубин» с выходом в премьер-лигу. Не хотел бы я вернуться? Знаете, такие предложения не поступали, поэтому комментировать здесь нечего. Не вижу смысла комментировать то, чего нет, фантазировать. От других команд предложений у меня на данный момент тоже нет», — приводит «РБ Спорт» слова Рязанцева.

Казанский клуб вернулся в РПЛ спустя год после вылета. 27 мая «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» и досрочно стал чемпионом первой лиги, набрав 68 очков.

Рязанцев выступал за «Рубин» с 2006 по 2013 год.