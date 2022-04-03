Семак: «Караваев и Вендел важны с точки зрения развития атаки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) рассказал об игровой схеме.

— Вы вернулись к схеме 4-3-3 с мячом, хотя, как казалось, логичнее было бы отзеркалить расстановку «Сочи». Почему так решили?

— Выпали Караваев и Вендел. А они важны с точки зрения развития атаки. Если играть зеркально, то мы не получаем того преимущество, какое хотелось бы.

— Ситуативно в первом тайме третьего центрального защитника играл Сутормин. Если это разовая акция, то с чем она связана? Или вы планируете и дальше использовать его на этой позиции?

— Мы играли в четверке. Он просто меньше подключался, потому что ширину обеспечивал Малком. Маловато снабжали мячами, медленно перемещали мяч. Те моменты, которые могли бы получаться, не получались. Нам нужно играть быстро, тогда будет преимущество против команд, которые обороняются глубоко.