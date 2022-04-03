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Семак: «Караваев и Вендел важны с точки зрения развития атаки»

Семак заявил, что «Зениту» нужно играть быстро
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) рассказал об игровой схеме.

— Вы вернулись к схеме 4-3-3 с мячом, хотя, как казалось, логичнее было бы отзеркалить расстановку «Сочи». Почему так решили?

— Выпали Караваев и Вендел. А они важны с точки зрения развития атаки. Если играть зеркально, то мы не получаем того преимущество, какое хотелось бы.

— Ситуативно в первом тайме третьего центрального защитника играл Сутормин. Если это разовая акция, то с чем она связана? Или вы планируете и дальше использовать его на этой позиции?
— Мы играли в четверке. Он просто меньше подключался, потому что ширину обеспечивал Малком. Маловато снабжали мячами, медленно перемещали мяч. Те моменты, которые могли бы получаться, не получались. Нам нужно играть быстро, тогда будет преимущество против команд, которые обороняются глубоко.

Сергей Семак
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

 15
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

 20 1 3
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