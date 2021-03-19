«Сочи» — «Тамбов»: стартовые составы на матч РПЛ, Джанаев остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Стартовый состав «Сочи»: Ник. Заболотный — Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика — Цаллагов, Юсупов, Нобоа — Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Джанаев, Адамов, Маммана, Прохин, Набиуллин, Прохин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
Стартовый состав «Тамбов»: Сямук — Денисов, Васиев, Кайков, Шахов — Бавин, Карп, Алиев, Карапузов, Герман — Климов.
Запасные: Сычев, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Архипов, Минаев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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