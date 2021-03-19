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«С ними дядька Леонид». «Рубин» объявил состав на матч с «Химками» в стихах

18:12

«Рубин» оригинально представил состав на матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок». В честь дня поэзии казанцы изобразили заявку написанной пером и чернилами, а к картинке добавили стихотворение.

Игра «Рубин» — «Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

Рубин — Химки

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