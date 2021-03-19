«С ними дядька Леонид». «Рубин» объявил состав на матч с «Химками» в стихах
«Рубин» оригинально представил состав на матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок». В честь дня поэзии казанцы изобразили заявку написанной пером и чернилами, а к картинке добавили стихотворение.
Игра «Рубин» — «Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.
В свете есть иное диво:— «Рубин» Казань (@fcrk) March 19, 2021
Фанаты зашумят бурливо,
Закричат, подымут вой,
Вместе дружною гурьбой,
Слышно будет до околиц,
Едва очутятся на поле,
Дабы радовать людей,
Одиннадцать богатырей.
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Бит «Спартак» был, бит «Зенит»,
С ними дядька Леонид. pic.twitter.com/kHzuOfmmSV
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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